Гала-концерт подмосковного фестиваля «Хрустальный лед» перенесли на 23 февраля

Заключительный отборочный этап и гала-концерт первого областного фестиваля «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха было решено перенести на понедельник, 23 февраля. График скорректировали из-за снегопада и морозов в Подмосковье.

В Министерстве культуры и туризма региона уточнили, что мероприятие перенесли для безопасности и комфорта самих участников, а также зрителей.

Финальный отбор начнется в полдень 23 февраля в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. На лед выйдут фигуристы-любители, а самые яркие из них получат право выступить на большом гала-концерте.

Завершит этап красочный ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».

В этот же день, но уже в 16:00, праздник переместится в центральный парк города Пушкино. Там пройдет гала-концерт фестиваля. Конкурсанты поборются за звание лучших, а кульминацией вечера вновь станет спектакль, но на сей раз с участием профессиональных фигуристов и звезд.

Оценивать выступления конкурсантов и художественную постановку будет авторитетное жюри. В его составе — чемпионы мира, мастера спорта Илья Авербух, Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте фестиваля.