Гала-концерт подмосковного фестиваля «Хрустальный лед» перенесли на 1 февраля

Отборочный этап и гала-концерт областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» перенесли на 1 февраля. Такое решение приняли в связи с похолоданием и неблагоприятными погодными условиями в Подмосковье.

Мероприятия фестиваля под руководством Ильи Авербуха должны были состояться 17 января. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья пояснили, что организаторы перенесли выступления, так как заботятся о здоровье и безопасности гостей.

Согласно новому графику, в полдень 1 февраля в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде проведут отборочный этап фестиваля. На лед выйдут любители, лучшие из которых станут участниками гала-концерта. В завершение мероприятия пройдет ледовый спектакль «Зимние сказки Подмосковья».

Гала-концерт запланирован на 16:00 того же дня. Его примет центральный парке в Пушкино. Зрители увидят не только выступления участников, но также мастер-классы и постановку с участием именитых спортсменов, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Шабалин.

Оценивать номера будут художественный руководитель проекта, а также чемпионы мира по фигурному катанию Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Дополнительные сведения доступны на сайте мероприятия.