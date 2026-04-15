Гала-концерт областного музыкального фестиваля прошел в Красногорске

Дворец культуры «Подмосковье» в очередной раз собрал под своими сводами таланты со всей России. На его сцене прошел гала-концерт областного конкурса «Мастер мюзикла».

Победители и участники представили зрителям лучшие конкурсные выступления. На сцене также показали свои номера гости фестиваля: солисты и коллективы из Московской области и Москвы. В программу вечера вошли вокальные номера и фрагменты из известных мюзиклов.

В этом году заявки на фестиваль поступили от более чем полутора тысяч человек, но лишь 101 участник прошел творческий отбор.