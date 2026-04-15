Гала-концерт областного музыкального фестиваля прошел в Красногорске
Дворец культуры «Подмосковье» в очередной раз собрал под своими сводами таланты со всей России. На его сцене прошел гала-концерт областного конкурса «Мастер мюзикла».
Победители и участники представили зрителям лучшие конкурсные выступления. На сцене также показали свои номера гости фестиваля: солисты и коллективы из Московской области и Москвы. В программу вечера вошли вокальные номера и фрагменты из известных мюзиклов.
В этом году заявки на фестиваль поступили от более чем полутора тысяч человек, но лишь 101 участник прошел творческий отбор.
«Это уникальный фестиваль, потому что больше нигде в стране его нет. И это совершенно очевидное пополнение бурно развивающегося мюзикла в нашей стране, артистическое пополнение, творческое пополнение. Это очень важно. Я его уже вижу, потому что на сцене сегодня, и не только сегодня, были уже готовые артисты. От самых маленьких до самых уже больших и взрослых артистов. Это очень здорово», — отметил председатель жюри конкурса «Мастер мюзикла», народный артист России Максим Дунаевский.
Компетентное жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: актерское мастерство, вокал и сценические движения. После долгого обсуждения Гран-при единогласно присудили участнице театра песни «Лилиум» из Одинцова Алисе Искаковой.