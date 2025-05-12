Гала-концерт областного фестиваля православной музыки прошел в Серпухове

В концерте приняли участие лучшие исполнители и лауреаты конкурса, представившие трогательные музыкальные произведения, наполненные светом веры, надежды и любви. Каждое выступление отражало глубокие традиции и духовную самобытность русской православной культуры. В этом году конкурс получил новый импульс и проводился при поддержке Министерства культуры Московской области.

Среди почетных гостей были Благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, настоятельница Владычного женского монастыря игумения Алексия, а также начальник Управления культуры администрации Серпухова Елена Котова. В торжественной обстановке они вручили награды победителям конкурса.