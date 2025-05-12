Гала-концерт областного фестиваля православной музыки прошел в Серпухове
Во Дворце культуры «Россия» прошел торжественный Гала-концерт областного фестиваля православной музыки, посвященного чудотворному образу Божией Матери «Неупиваемая чаша». Это мероприятие стало ярким завершением 22-го открытого городского фестиваля-конкурса православной музыки «Неупиваемая Чаша».
В концерте приняли участие лучшие исполнители и лауреаты конкурса, представившие трогательные музыкальные произведения, наполненные светом веры, надежды и любви. Каждое выступление отражало глубокие традиции и духовную самобытность русской православной культуры. В этом году конкурс получил новый импульс и проводился при поддержке Министерства культуры Московской области.
Среди почетных гостей были Благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, настоятельница Владычного женского монастыря игумения Алексия, а также начальник Управления культуры администрации Серпухова Елена Котова. В торжественной обстановке они вручили награды победителям конкурса.
Лауреатами III степени стали: певческий ансамбль «Лазори» из духовно-просветительского центра во имя святителя Алексия (руководитель Ольга Свирепова), Ангелина Панарина из Православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского (руководитель Елена Гончарова) и церковный хор этой же гимназии (руководитель Анна Кондрашкина).
Лауреатами II степени признаны: Юлия Лесова, волонтер Центра Милосердия собора святителя Николая; хор ветеранов «Надежда» из Комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Серпуховский» (руководитель Валентин Астафьев); хор «Вдохновение» школы искусств «Синтез» (руководитель Андрей Зотов, аккомпаниаторы Юрий Романов и Ирина Скворцова); а также народный вокальный ансамбль «Желанушки» Ивановского сельского клуба (руководитель Наталья Пироженко).
Победителями I степени стали: Варвара Малышева из школы № 18 (руководитель Олеся Плотникова) и коллектив Музыкальной школы № 3 (руководитель Ульяна Фадеева). Гран-при фестиваля получила Александра Кандалина из Культурно-просветительского центра «Дубровицы» за проникновенное исполнение песни «Жить и верить» из фильма «Излечить страх (Лука)».
В завершение вечера перед зрителями выступил специальный гость — Московский Синодальный хор под руководством народного артиста России Алексея Пузакова. Их выступление стало ярким украшением концерта, объединив всех присутствующих в едином духовном порыве.
Фестиваль вновь подтвердил, что настоящее искусство, наполненное верой, силой духа и любовью к Родине и Богу, способно трогать сердца людей и объединять их вокруг высоких моральных ценностей.