Гала-концерт к 35-летию отделения художественной гимнастики прошел в Дубне

В Дубне 5 и 6 сентября прошли соревнования и показательные выступления, посвященные 35-летию отделения художественной гимнастики и 70-летию города. Участие приняли более 150 спортсменок из 9 городов.

Два дня во Дворце спорта «Радуга» проходили соревнования и показательные выступления. На площадку наукограда приехали гимнастки из Москвы, Твери и других городов, чтобы продемонстрировать новые программы, подготовленные за лето.

В ходе торжественной части вспоминали, как 35 лет назад в городе открылось отделение под руководством Ольги Юрьевны Чайниковой. Глава Дубны Максим Тихомиров выразил благодарность первым тренерам и тем, кто принимал решения в 1990-е годы.

«Поздравил тренеров, воспитанниц и тех, кто стоял у истоков этого прекрасного вида спорта в нашем городе. Отдельно поприветствовал Екатерину Дорофеевну Чайникову, которая внесла большой вклад в сохранение и развитие спортивных традиций. Желаю спортсменкам успехов и покорения самых высоких спортивных высот!», — отметил Максим Тихомиров.

Дубненские гимнастки регулярно становятся первыми на турнирах различного масштаба. По итогам соревнований спортсменки наукограда завоевали 15 золотых медалей, 17 серебряных и 14 бронзовых.