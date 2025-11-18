Гала-концерт финалистов международного детского конкурса прошел в Красногорске
Во Дворце культуры «Подмосковье» состоялся гала-концерт финалистов IV международного детского конкурса «Мир». Мероприятие собрало более 500 юных дарований из России, Белоруссии, Казахстана и других стран.
В этом году участниками фестиваля стали более 5 тысяч молодых музыкантов и вокалистов, и лишь десятая часть из них дошла до финала. За плечами конкурсантов — часы упорных репетиций и мастер-классов, и все ради этой яркой минуты славы на большой сцене.
Для талантливых юных артистов «Мир» — мощная площадка для творческого роста.
«Мы несем русскую культуру, и очень важно, что такие большие фестивали поддерживаются президентом. Благодаря организаторам мы можем показать с большой сцены на большую аудиторию русскую песню. Нам это очень ценно, важно, и мы счастливы, что попали на этот праздник жизни и радости и детского творчества», — поделилась руководитель фольклорного ансамбля «Калина» из Москвы Мария Некалина.
С победой обладателей Гран-при фестиваля и лауреатов конкурса поздравил давний друг «Мира», заслуженный артист России Денис Майданов. Для гостей знаменитый певец исполнил свои лучшие хиты.
За четыре сезона участниками международного фестиваля стали свыше 20 тысяч ребят из 300 городов. Многие продолжили свой творческий путь и поступили в музыкальные вузы.