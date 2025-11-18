Гала-концерт финалистов международного детского конкурса прошел в Красногорске

В этом году участниками фестиваля стали более 5 тысяч молодых музыкантов и вокалистов, и лишь десятая часть из них дошла до финала. За плечами конкурсантов — часы упорных репетиций и мастер-классов, и все ради этой яркой минуты славы на большой сцене.

Для талантливых юных артистов «Мир» — мощная площадка для творческого роста.

«Мы несем русскую культуру, и очень важно, что такие большие фестивали поддерживаются президентом. Благодаря организаторам мы можем показать с большой сцены на большую аудиторию русскую песню. Нам это очень ценно, важно, и мы счастливы, что попали на этот праздник жизни и радости и детского творчества», — поделилась руководитель фольклорного ансамбля «Калина» из Москвы Мария Некалина.