Гала-концерт фестиваля талантов пройдет в Одинцовском округе 17 апреля

В поселке Заречье 17 апреля состоится гала-концерт фестиваля-конкурса «Мы талантливы». Это заключительная часть творческого состязания, на которой будут представлены самые яркие номера участников.

На протяжении трех этапов фестиваля конкурсанты состязались в творческих номинациях: художественное слово, хореографическое искусство и вокал. Каждый номер был уникальным и запоминающимся, наполненным талантом и вдохновением.

Также в рамках гала-концерта пройдет награждение лауреатов фестиваля. Лучшие из конкурсантов получат дипломы лауреатов Гран-при, первой, второй и третьей степени, кубки. Цель мероприятия — выявление одаренных детей.

Место проведения: рабочий поселок Заречье, улица Заречная, дом 2 (культурно-досуговый центр «Заречье»). Вход на мероприятие свободный. Телефон для справок: +7 495 591-90-81.