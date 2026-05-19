Гала-концерт фестиваля православной музыки прошел в Серпухове

18 мая 2026 года в Серпуховском музыкально-драматическом театре состоялся гала-концерт II Областного фестиваля-конкурса православной музыки «Неупиваемая чаша». Событие собрало полный зал зрителей и стало завершением конкурсной программы, приуроченной к памятной дате, связанной с явлением чудотворной иконы Божией Матери.

В программе вечера были представлены лучшие номера участников, прошедших отборочные этапы. Фестиваль уже более двух десятилетий проходит на серпуховской земле, а второй год сохраняет статус областного, что расширяет географию участников и усиливает интерес к православной певческой традиции в регионе. В конкурсную часть вошли как профессиональные коллективы, так и любительские исполнители, а также сольные артисты.

Оргкомитет получил 69 заявок, из которых 48 были допущены к участию после предварительного отбора. По итогам прослушиваний, которые проходили в онлайн-формате, жюри определило 32 победителя в разных возрастных категориях. Конкурсанты выступали в номинациях «Православные церковные произведения» и «Современные духовные произведения», представляя сольное пение, ансамбли и хоры.

«Подобные проекты помогают сохранить духовные традиции и поддерживают интерес молодежи к православной музыкальной культуре», — отметил благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин.

Председатель жюри, заслуженный работник культуры Московской области Валентин Констанди, подчеркнул высокий уровень подготовки исполнителей. Торжественная церемония награждения прошла на сцене театра, где лауреаты получили кубки и подарки от Министерства культуры и туризма Московской области.

Завершением вечера стало выступление мужского хора «Держава» под управлением регента Ильи Мельникова. Коллектив представил духовные произведения, которые получили теплый отклик у зрителей и стали финальным аккордом программы.