Гала-концерт фестиваля «Память поколений» пройдет в Краснознаменске 31 октября

Гала-концерт фестиваля «Память поколений: малые города – на страже Великой Победы» пройдет в Краснознаменске 31 октября. Мероприятие направлено на поддержку юных талантов из закрытых административно-территориальных образований.
Фестиваль детского творчества направлен на содействие развитию ЗАТО. Он объединяет ребят, которые живут в небольших населенных пунктах России, и помогает выявить юные таланты.
В программу фестиваля входят творческие номера по разным направлениям. Среди них — изобразительное искусство, хореография, вокал, фотография и многое другое.
Победителей объявят на гала-концерте 31 октября.
