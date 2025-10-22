Гала-концерт фестиваля «Память поколений» пройдет в Краснознаменске 31 октября

Фото: Сельский дом культуры в Горках-10 в Одинцовском округе обновили по проекту «Умный ДК» / Медиасток.рф

Гала-концерт фестиваля «Память поколений: малые города – на страже Великой Победы» пройдет в Краснознаменске 31 октября. Мероприятие направлено на поддержку юных талантов из закрытых административно-территориальных образований.

Фестиваль детского творчества направлен на содействие развитию ЗАТО. Он объединяет ребят, которые живут в небольших населенных пунктах России, и помогает выявить юные таланты.

В программу фестиваля входят творческие номера по разным направлениям. Среди них — изобразительное искусство, хореография, вокал, фотография и многое другое.

Победителей объявят на гала-концерте 31 октября.