Гала-концерт фестиваля народных исполнителей прошел в Воскресенске

Финал конкурса «Раздолье» состоялся в Доме культуры поселка имени Цюрупы. Фестиваль посвящен ветерану Великой Отечественной войны, гармонисту и баянисту, композитору Николаю Сухареву.

Участниками стали более 100 человек из 18 округов Подмосковья. Жюри определили более 70 лауреатов в номинациях по жанровым направлениям.

На гала-концерте исполнили народные песни и танцы. Выступили как творческие коллективы, так и солисты.

Поприветствовали собравшихся депутаты округа и музыканты, а также участница хора, которым руководил Николай Сухарев, Валентина Полякова, и его сын Владимир.

«Пусть фестиваль „Раздолье“ и впредь остается местом встречи талантливых людей, любящих и ценящих народное искусство. Пусть он расширяет свои горизонты, привлекая все больше участников и гостей», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.

Отметим, что конкурс провели в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».