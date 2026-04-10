Гагаринский урок пройдет в колледже «Подмосковье» в рамках Недели космоса

В колледжах «Подмосковье» стартовала Неделя космоса. С 6 апреля в учебных заведениях проводят Гагаринский урок «Космос — это мы», сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Программа Гагаринского урока включает разные форматы: интеллектуальные игры, викторины, интерактивные занятия. На них студенты изучают ключевые этапы развития отечественной космонавтики. Также для учащихся организуют тематические кинопоказы, чтобы они могли увидеть за датами и фактами истории людей, которые открыли путь к освоению космоса.

Космическая тематика интегрирована в профессиональные дисциплины. Творческие способности студентов нашли отражение в подготовке макетов для выставки. Неделя космоса помогает учащимся осмыслить наследие отечественной космонавтики и рассматривать его как основу для профессионального роста.