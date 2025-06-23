Футбольный турнир в честь партизана Лени Голикова прошел в Химках

В школе поселка Лунево организовали мини-футбольные состязания, приуроченные к подвигу Лени Голикова. Участникам напомнили о вкладе юного партизана в борьбу с фашистскими захватчиками.

Перед стартом турнира зрителям и игрокам рассказали о боевом пути пионера-героя. За время участия в партизанском движении Голиков провел 27 успешных операций, ликвидировал 78 военнослужащих противника, уничтожил 14 мостов и девять автомашин оккупантов.

Высшую государственную награду подросток получил за ликвидацию немецкого генерала. Погиб в 1943 году, ведя неравный бой до последнего патрона.

«Леня Голиков — не просто имя из учебника истории. Это символ мужества, отваги и беззаветной любви к Родине. Память о героях должна жить в сердцах каждого из нас, особенно молодого поколения», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В спортивной части мероприятия победу одержала команда «Белые». Второе место заняли «Синие», третье — «Оранжевые».

Турнир проведен в рамках проекта «Успех в единстве поколений». Как пояснил депутат Глеб Демченко, программа направлена на сохранение исторической памяти. Депутат Татьяна Кавторева отметила, что с момента старта инициативы в округе организовано более 1200 тематических событий.