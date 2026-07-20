Футбольный турнир «Сила в единстве» прошел в Чехове

На футбольном поле встретились команды: «Администрация Чехова», «ФСБ», «Прокуратура», «ОМВД», «Чехов-2», «Росгвардия», «Участники СВО» и «Мособлпожспас». В ходе жеребьевки определили составы двух групп. Игры проходили по правилам мини-футбола. Каждый матч длился два тайма по 10 минут, перерыв между таймами и между играми — всего пять минут. Команды разделились на две группы, провели круговые встречи, а затем лучшие сразились в финале, а вторые — за бронзу.