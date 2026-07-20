Футбольный турнир «Сила в единстве» прошел в Чехове
В состязаниях приняли участие сотрудники силовых структур, специальных служб и команда администрации Чехова. Мероприятие прошло 17 июля на стадионе «Гидросталь».
На футбольном поле встретились команды: «Администрация Чехова», «ФСБ», «Прокуратура», «ОМВД», «Чехов-2», «Росгвардия», «Участники СВО» и «Мособлпожспас». В ходе жеребьевки определили составы двух групп. Игры проходили по правилам мини-футбола. Каждый матч длился два тайма по 10 минут, перерыв между таймами и между играми — всего пять минут. Команды разделились на две группы, провели круговые встречи, а затем лучшие сразились в финале, а вторые — за бронзу.
По результатам матчей, первое место заняла команда «ФСБ», второе — «ОМВД», третье — «Участники СВО». Все призеры получили кубки и медали. Лучшими игроками признали: Александра Вергуна (ФСБ), Евгения Овчинникова (Ассоциация ветеранов СВО), Виктора Болданкова (ОМВД) и Николая Тимофеева (Прокуратура).