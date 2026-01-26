Футбольный турнир прошел в Щелкове

На площадке универсального спортивного комплекса «Подмосковье» прошел футбольный турнир. Особенность мероприятия заключается в том, что участниками стали игроки с диагнозом церебральный паралич.

Целью турнира является популяризация инклюзивного спорта и привлечение внимания общественности к проблемам адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Традиционно подобные турниры посвящены памяти педагога и наставника Юрия Сорокина, внесшего значительный вклад в развитие адаптивных видов спорта в Подмосковье.

«Юрий Александрович приложил много усилий для становления специализированного футбольного направления, благодаря чему многие ребята смогли реализовать себя в спорте несмотря на особенности здоровья. Открывали соревнования известные персоны, среди которых Изольда Чкония — заслуженный тренер и специалист в области медицины, занимающая должность главного тренера футбольной сборной Московской области», — отметили организаторы.

Внукам тренера выпала честь приветствовать собравшихся на турнире игроков и болельщиков. По итогам соревнований лучшие команды были отмечены медалями, дипломами и трофеями от организатора турнира — спортивной школы «Спартанец».