Футбольный турнир памяти Владислава Волкова прошел в Королеве

Одно из самых популярных футбольных соревнований Подмосковья прошло в Королеве. Это мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова. В этом году турнир отметил полувековой юбилей. О его важности заместитель главы округа Илья Конышев рассказал в интервью Анне Балуевой на 360.ru .

Владислав Волков — известный летчик-космонавт, чьей памяти посвятили футбольный турнир на стадионе «Металлист». Таких важных спортивных событий в округе несколько, и все они пользуются большой популярностью — на них охотно собираются и жители, и гости муниципалитета. На мероприятия часто приглашают космонавтов и сотрудников конструкторских бюро.

Космос и Королев — это практически одно и тоже для нас. Конечно, все эти годы вот эта космическая история города дает импульс для того, чтобы турнир каждый раз наполнялся смыслом для его участников, для ребят, для наших юных спортсменов

Для гостей турнира подготовили много развлечений. Это квесты, угощения и призы. Так, среди болельщиков разыграли более 500 подарков, в том числе три велосипеда.

В рамках соревнований также прошел турнир по киперболу. В этой игре особое внимание уделяется вратарям и их важности в футболе. Как отметил замглавы округа, такие направления особенно важны для развития спорта.

«Такие новые дисциплины мы проводим на Кубке Волкова впервые, но я уверен, что они очень зайдут, потому что у нас очень много ребят в городе занимается футболом, для многих это очень интересно — просто прийти и попробовать себя. Надеемся, что вратари покажут класс», — добавил он.

Всего в соревнованиях участвовали восемь команд. Среди них будут космонавты и специалисты центра подготовки. Комментировать игры будут Дмитрий Губерниев и Игорь Акинфеев.

Для развития спорта в Коломне ведут большую работу. Так, за последние годы в Коломне отремонтировали несколько спортивных объектов. Новый облик получил самый старый стадион «Металлист», открыли двери два бассейна, а в будущем обновление ждет стадион «Чайка» в микрорайоне Юбилейном.

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