Футбольный турнир в память о ветеранах спорта прошел в Солнечногорске

Футбольный турнир «Памяти ветеранов» прошел в преддверии празднования Дня физкультурника на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Товарищеские матчи сыграли команды «Сенеж», «Сенеж-2», «Выстрел» и «Вымпел».

Турнир был посвящен памяти ветеранов солнечногорского футбола. Его проводят с 1997 года.

«Проводим мы его в дань памяти прославленных ветеранов, чтобы молодежь знала о них и не забывала. Изначально он назывался турниром памяти Валерия Пантелеева, нашего бессменного капитана по хоккею и футболу. Участвовало в нем поначалу по 10-12 команд, в том числе из других городов: Клина, Зеленограда», — отметил организатор турнира по футболу «Памяти ветеранов» Валерий Александров.