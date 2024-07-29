Футбольный турнир в память о ветеранах спорта прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Футбольный турнир «Памяти ветеранов» прошел в преддверии празднования Дня физкультурника на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Товарищеские матчи сыграли команды «Сенеж», «Сенеж-2», «Выстрел» и «Вымпел».

Турнир был посвящен памяти ветеранов солнечногорского футбола. Его проводят с 1997 года.

«Проводим мы его в дань памяти прославленных ветеранов, чтобы молодежь знала о них и не забывала. Изначально он назывался турниром памяти Валерия Пантелеева, нашего бессменного капитана по хоккею и футболу. Участвовало в нем поначалу по 10-12 команд, в том числе из других городов: Клина, Зеленограда», — отметил организатор турнира по футболу «Памяти ветеранов» Валерий Александров.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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По итогам турнира победила команда «Сенеж». Председатель Федерации ветеранского футбола городского округа Солнечногорск Андрей Фадеев наградил отличившихся игроков: Саита Сейтасанова, Валерия Александрова, Андрея Паршикова и Николая Козлова.

Самого возрастного участника, 77-летнего Александра Соловьева, отметили грамотой и призом «За волю к победе». Вратаря команды «Сенеж» Арсения Александрова наградили за то, что он не пропустил ни одного мяча.

Организовать памятный турнир помог депутат городского округа Солнечногорск Дмитрий Александров.

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