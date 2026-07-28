Футбольный турнир молодогвардейцев прошел в Химках

Турнир «Гвардейская машина врывается на поле» собрал молодежь Подмосковья в спорткомплексе «Юность» в Химках. За победу боролись команды активистов из четырех городов — Химок, Лобни, Дмитрова и Солнечногорска.

По итогам напряженной борьбы первое место заняла команда Дмитрова, серебро досталось химкинским спортсменам, а бронзу завоевали представители Солнечногорска.

«Спортивный комплекс „Юность“ — место, где растут будущие чемпионы и рождается любовь к спорту. Такие турниры помогают ребятам проверить свои силы, познакомиться со сверстниками из других городов. Поздравляю команду Химок с достойным результатом и желаю новых побед», — сказал председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

На трибунах за игрой следили почетные гости: депутат Госдумы Денис Кравченко, лидеры Движения общественной поддержки Николай Томашов, Екатерина Красильникова и Светлана Пашковская, депутат Мособлдумы Михаил Раев, а также депутаты окружного совета Артур Каримов и Руслан Шаипов.

«Такие соревнования — отличная возможность укрепить дружбу между молодежью разных городов, воспитать командный дух, ответственность и стремление к новым достижениям. Поздравляю победителей и призеров, а всем участникам желаю новых спортивных успехов и движения только вперед», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Спорткомплекс «Юность», в котором прошел турнир, преобразился после реконструкции 2023 года: здесь появились обновленные спортивно‑игровой и тренажерный залы, зал хореографии, а футбольное поле получило современное покрытие — теперь площадка полностью соответствует требованиям для проведения турниров. «Для молодых ребят открытие этой площадки стало возможностью играть на качественном покрытии, не уезжая далеко от дома», — заметил депутат Госдумы Денис Кравченко.

Проект «Гвардейская машина» набирает популярность среди молодежи: география соревнований постоянно расширяется, и каждый новый турнир объединяет все больше молодых спортсменов региона.