Любительский футбольный турнир состоялся 20 ноября в ФОК «Авангард» в Солнечногорске. Соревнования организовало местное отделение «Молодой гардии Единой России» в рамках регионального проекта «Гвардейская машина».

За победу боролись пять команд, в состав которых вошли активисты общественных объединений. Возраст футболистов составил от 14 до 19 лет. Присоединиться к проекту могут все желающие независимо от уровня подготовки.

«Активисты „Молодой Гвардии“ собирают команды. Заявиться может кто угодно. Это помогает развивать спорт среди молодежи, у ребят появляется желание заниматься более профессионально в секциях», — отметил депутат окружного совета Александр Поляков.

Во время встреч спортсмены показали упорство, командную сплоченность и достойный уровень игры.

«„Гвардейская машина“ — важная часть поддержки молодежного спорта в регионе. В Солнечногорске активно развивают эту инициативу: турниры проводят раз в квартал. Также ребята выезжали на встречи с командами в соседние городские округа, что дает им возможность проявить себя и побороться за звание лучших», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова.

После завершения соревнований прошла церемония награждения. Командам, занявшим призовые места, вручили дипломы.

Ранее в Солнечногорске в рамках проекта «Гвардейская машина» организовали волейбольные состязания. В дальнейшем планируется провести турниры по хоккею и фиджитал-футболу.