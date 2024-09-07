Футбольный турнир для предпринимателей проведут в Химках 7 сентября
Футбольный турнир среди сотрудников восьми градообразующих предприятий пройдет в Химках. Соревнования проведут в спорткомплексе «Юность» 7 сентября.
На поле встретятся сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш», машиностроительного конструкторского бюро «Искра», «Аэромара», «Сбербанка», «Шереметьево безопасности», «Контроля ИТ», «Института информационных технологий интеллектуальных систем» и «Короны-Фуд». В спортивном комплексе «Юность» оборудован удобный газон для игры с современным игровым оборудованием.
По итогам состязаний лучшим игрокам и специалистам предприятий вручат благодарственные письма. Спортивное мероприятие проведут в День города 7 сентября в 10:00.
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