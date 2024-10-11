Футбольный сезон среди жителей старшего поколения закрыли в Воскресенске

В Воскресенске прошел заключительный матч сезона 2024 года в рамках «Футбольного долголетия». Это проект партии «Единая Россия», направленный на привлечение жителей Воскресенска старшего поколения к активному образу жизни.

Участники проекта регулярно проводили тренировки и матчи все лето. Они соревновались между собой и с другим командами долголетов, а также с юношами. Кроме того, они организовывали социально значимые мероприятия, встречи со спортсменами и дворовые турниры.

«Мы стремимся преодолеть стереотипы о пожилых людях и показать, что спорт и активный образ жизни доступны и полезны для всех возрастов. Благодаря „Футбольному долголетию“ участники могут улучшить свою физическую форму, обрести новых друзей и чувствовать себя более энергичными и мотивированными», — отметил руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Сергей Слепов сам с удовольствием принимает участие в матчах.

Следующую тренировку проведут только в 2025 году, а пока на территории округа будет реализовываться еще один проект — «Хоккейное долголетие».

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