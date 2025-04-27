Футбольный матч в честь мастера спорта СССР Анатолия Бышовца прошел в Химках

В спортивном комплексе «Новые Химки» состоялся товарищеский матч по футболу, который посвятили дню рождения заслуженного мастера спорта и тренера Советского Союза Анатолия Бышовца. До начала игры собравшимся рассказали о достижениях и вкладе футболиста в историю отечественного спорта.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что Анатолий Бышовец стал символом таланта и преданности футболу.

«Его вклад в развитие спорта невозможно переоценить, а достижения навсегда останутся в памяти болельщиков», — добавила народный избранник.

Матч провели в рамках широкомасштабной патриотической программы, которую под лозунгом «Успех V единстве поколений» реализуют в Химках с июля 2024 года.

По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой, она призвана сохранить и увековечить память о делах и подвигах предков и героях нашего времени.

«Кроме того, программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории Родины», — добавила Алина Шалимова.

Для жителей Химок разных поколений в рамках проекта регулярно организуют и проводят историко-патриотические мероприятия: кинопоказы, лекции, концерты, мастер-классы, спортивные состязания, встречи с ветеранами.