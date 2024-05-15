Футбольный матч в честь космонавта Волкова пройдет в Королеве | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:43 Футбольный матч в честь космонавта Волкова пройдет в Королеве Unsplash

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Юбилейный футбольный мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова пройдет в Королеве 1 июня. Мероприятие состоится уже в 50-й раз.

Участниками соревнований станут восемь команд. За места на пьедестале поборются ФК «Металлист» из Королева, ФК «Восток» из Электростали, ФК «Витязь» из Подольска, команда СШ «Сатурн» из Раменского, ФК «Зоркий» из Красногорска и команда СШОР Клин.

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В рамках соревнований свое мастерство также продемонстрируют юные футболисты. Они поборются за призы фонда Игоря Акинфеева.

Для участников соревнований и болельщиков подготовят большую развлекательную программу, включая гала-матч между сборной ветеранов и отрядом космонавтов.

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