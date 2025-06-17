Футбольный матч прошел на стадионе «Гидросталь» в Чехове

В рамках первенства Московской области по футболу воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева сыграли первым и вторым составами с соперником из клуба «Витязь» в Подольске. Эта встреча принесла Чехову три победы из четырех.

Сначала на поле вышли спортсмены 2014 года рождения. Первая старшая команда уступила оппоненту, игра закончилась со счетом 2:3. А вот второй состав буквально вырвал победу из рук соперника. Встреча завершилась с результатом 7:0.

Младшие игроки, 2015 года рождения, принесли два первых места: первый состав обыграл команду из Подольска со счетом 3:2, второй тоже одержал уверенную победу. Матч завершился с результатом 6:3.

Тренирует футболистов спортивной школы Павел Гусев.

Уже 23 июня юные спортсмены из муниципального округа Чехов сыграют на выезде в Серпухове с футбольным клубом «Талант».