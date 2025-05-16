Футбольный матч пройдет в Жуковском

На поле, расположенном на улице Молодежная, дом № 9, между школами № 9 и 10, состоится товарищеский матч Лиги Б-2 между командами «Метеор» из Жуковского и футбольного клуба «Егорьевск».

В субботу, 17 мая, жуковчане впервые в этом сезоне выйдут на домашнее поле, чтобы побороться за победу. Начало матча запланировано на 18:00. Вход на стадион свободный.

«Метеор» уже успел продемонстрировать свою форму в начале сезона. В трех сыгранных матчах жуковские футболисты одержали две победы и один матч завершили вничью.

«Приглашаем всех любителей футбола поболеть за нашу команду. Ваша поддержка очень важна для спортсменов, необходимо подбодрить наших футболистов», — сообщили в администрации городского округа Жуковский.

Проведение подобных спортивных мероприятий, направленных на популяризацию футбола и здорового образа жизни, осуществляется при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.