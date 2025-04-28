Футбольный матч между сборными подмосковных медучреждений прошел в Королеве
Сотрудники подстанций скорой помощи Подмосковья участвуют в товарищеских футбольных матчах в свободное от работы время. Регулярные игры проходят между командами медицинских учреждений региона.
Так, 26 апреля сборная Московской областной станции скорой помощи одержала победу над командой врачей столичного региона со счетом 8:2. Матч состоялся на стадионе «Вымпел» в Королеве.
«Наша команда показала слаженную и красивую игру», — отметила заведующая Королевской подстанцией скорой помощи Юлия Сортова.
Ранее, 22 марта, подмосковные медики обыграли сборную скорой помощи имени Пучкова из Москвы. В мае команда примет участие в турнире среди профсоюзных организаций Подмосковья.
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