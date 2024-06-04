Футбольный матч между медиками и Молодежным советом прошел в Одинцове
Депутаты округа посетили любительский футбольный матч, в котором поучаствовали команда филиалов горбольницы № 45 и объединенная команда филиалов Одинцово и Никольское. Спортсменам подарили микроволновые печи.
В любительском футбольном матче соревновались команды городской 45 больницы и филиалов Никольское и Одинцово. За создание и реализацию подобных спортивных проектов среди медиков округа главврачу Одинцовской областной больницы Александру Грицанчуку вручили благодарственное письмо.
«Болельщики подготовились: с трибун доносились кричалки и речевки, а особенно ярые фанатки подготовили плакаты для своих любимых команд. Конечно, победила дружба!» — рассказала председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова.
Футболисты получили в подарок микроволновые печи.
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