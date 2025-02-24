Футбольный матч между командами из Ногинска и Колумбии прошел в Богородском округе

В Ногинске в День защитника Отечества состоялся международный футбольный матч, на котором встретились команда «Витязь» и студенты из Колумбии, обучающиеся в Москве. Иностранных футболистов угостили блинами в честь Масленичной недели.

Это событие стало результатом сотрудничества между Палатой молодых законодателей при Совете Федерации и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Колумбия, которое началось в прошлом октябре. Делегация из 12 человек, включая игроков и болельщиков, прибыла на матч.

Гостей встретили по русской традиции — с хлебом и солью. В конце встречи, приуроченной к началу Масленичной недели, колумбийцам предложили блины с разнообразными начинками и горячий чай.

Игра прошла в духе единства и дружбы, несмотря на напряжение на поле.Местная команда «Витязь» одержала победу со счетом 7:5, но основной акцент был сделан на культурном обмене и налаживании связей между народами.