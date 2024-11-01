Футбольный матч ко Дню народного единства пройдет в Коломне
Обновленный стадион «Авангард» откроют в Коломне в День народного единства. К этому событию приурочили футбольный матч.
На новом поле 4 ноября встретятся футбольный клуб «Коломна» и команда медийной лиги клуба «Банка». Они сразятся на площадке, которая теперь может претендовать на звание одной из лучших в Московской области.
Стадион «Авангард» капитально ремонтировали благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь полностью обновили трибуны, уложили футбольный газон с подогревом.
Также для спортсменов оборудовали новое легкоатлетическое ядро с современными тренажерами и комфортными раздевалками.
Вход на мероприятие в честь открытия свободный.
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