Футбольный матч ко Дню народного единства пройдет в Коломне

Обновленный стадион «Авангард» откроют в Коломне в День народного единства. К этому событию приурочили футбольный матч.

На новом поле 4 ноября встретятся футбольный клуб «Коломна» и команда медийной лиги клуба «Банка». Они сразятся на площадке, которая теперь может претендовать на звание одной из лучших в Московской области.

Стадион «Авангард» капитально ремонтировали благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь полностью обновили трибуны, уложили футбольный газон с подогревом.

Также для спортсменов оборудовали новое легкоатлетическое ядро с современными тренажерами и комфортными раздевалками.

Вход на мероприятие в честь открытия свободный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».