Футбольный клуб «Зоркий» сыграл с командой «Здоровая Страна» в Красногорске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Матч для футболистов с особенностями здоровья прошел в Красногорске. На поле стадиона встретились спортсмены футбольного клуба «Зоркий» и команда «Здоровая Страна».

В команде гостей также сыграли советский и российский футболист, шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка России в составе московского «Спартака» Александр Филимонов и генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Победителем стала команда «Здоровая Страна». Итоговый счет составил 5:4.

«Это первый матч на таком большом и красивом стадионе „Зоркий“. Мы надеемся, что эта традиция станет доброй и продолжится в будущем», — поделился генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Традиционный матч организовали наркологическая клиника «Здоровая Страна» и футбольный клуб «Зоркий-Красногорск».

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