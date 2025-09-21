Футбольный клуб «Коломна» провел матч с командой «Спартак-2» из Москвы

Матч по футболу между командами «Коломна» и «Спартак-2» прошел в рамках очередного тура Второй Лиги. Хозяева подошли к схватке ответственно: представили на поле обновленный состав, а перед этим интенсивно тренировались.

Игра началась активно. Обе команды взяли высокий темп. Футболисты «Коломны» неоднократно атаковали ворота соперника и показывали хорошие комбинации, но мастерство «Спартака-2» оказалось сильнее. Гости победили со счетом 0:3. Они взяли первенство в предыдущем матче с другой командой со счетом 5:0.

В итоге гости стали первыми, однако качество игры и стремление местных футболистов сражаться до последнего заслуживает уважения.