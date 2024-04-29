Футбольный клуб из Химок сыграет с «Соколом» на домашнем стадионе | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 16:13 Футбольный клуб из Химок сыграет с «Соколом» на домашнем стадионе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футбольный клуб из городского округа Химки сыграет домашний матч с командой «Сокол» в рамках 30-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги. Матч пройдет четвертого мая в 14:30.

Игру проведут на территории «Арены Химки». Билеты можно купить на сайте красно-черных: tickets.fckhimki.com. Также есть возможность приобрести их в день матча в кассах стадиона.

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Определенные категории граждан имеют право посетить матч бесплатно. К ним относятся школьники до 17 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Второй мировой войны, военнослужащие, участники боевых действий и люди с инвалидностью. При покупке билета и входе на стадион необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Для получения бесплатных проходов на сектор для людей с инвалидностью I и II группы, а также для одного сопровождающего при инвалидности I группы, необходимо отправить заявку на почту disability@fckhimki.ru.

Напомним, что клуб занимает первое место в таблице МЕЛБЕТ-Первой лиги с 51 очком. Его основными соперниками стали «Динамо» из Махачкалы и «Акрон» из Тольятти.

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