Футбольный клуб из Химок сыграет с «Краснодаром» 23 ноября

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассах стадиона в день матча до начала второго тайма. Льготные категории граждан могут посетить матч бесплатно. К ним относятся школьники до 17 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и участники боевых действий, а также лица с инвалидностью.

Для людей с инвалидностью I и II групп, а также для одного сопровождающего человека с инвалидностью I группы предусмотрены бесплатные проходы на сектор МГН. Для получения таких проходов необходимо отправить заявку сотруднику клуба по работе со зрителями с инвалидностью на электронный адрес disability@fckhimki.ru.

Для покупки билета и посещения матчей МИР РПЛ необходимо получить «Карту болельщика». Этот документ оформляется в электронном виде. Чтобы заполнить онлайн-заявление, нужно указать данные паспорта, номер телефона, адрес электронной почты и прикрепить фотографию. После оформления карта станет доступна в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Карта болельщика». При покупке билета будет сформирован QR-код, который потребуется для входа на стадион. Использование чужих карт строго запрещено.

Для удобства болельщиков оформить карту можно будет непосредственно перед игрой у стадиона «Арена Химки». Многофункциональный центр выдачи будет работать за день до матча и в день игры. Процедура получения карты займет всего несколько минут.