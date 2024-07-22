«Химки» сыграли вничью с «Динамо» из Махачкалы в первом туре РПЛ

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Футболисты подмосковного клуба «Химки» сыграли с махачкалинским «Динамо» в матче первого тура Мир — Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Дебютный матч «Химок» после возвращения в Российскую Премьер-лигу прошел напряжено. Красно-черные не смогли реализовать два удара с пенальти — не забили Александр Руденко и Хетаг Хосонов.

«Результат немного огорчил, но я не могу сказать так об игре. В целом она у нас получилась. Что касается незабитых пенальти, то таков футбол. Может, промахи объясняются волнением стартового тура. Все наладится, если мы как следует поработаем», — поделился главный тренер футбольного клуба «Химки» Франк Артига.

Химкинский клуб основательно подготовился к чемпионату России: состав команды заметно изменился. Возглавляет красно-черных теперь испанский специалист Франк Артига. Помимо этого, на поле в матче «Химки» — «Динамо» вышло много новичков.

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