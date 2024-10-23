Футбольный клуб «Химки» обыграл московский «Локомотив»

Ворота команд долго оставались сухими. Реализовать гол спортсменам не удавалось на протяжение всего первого тайма. Счет открыли только на 54-й минуте. Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев подкараулил отскок после заброса со своей половины поля и нанес точный удар в дальний угол. Спустя 6 минут игрок оформил дубль. Итоговый счет игры — 2:0.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить своих игроков за те усилия, которые они проложили. Я не могу сказать, что это самый лучший матч. Все-таки иногда мы заслуживали больше очков, чем получали. Конечно же, мы анализировать и прошлые игры, результат зависел, в том числе и от этого. В первом тайме у „Локомотива“ были шансы, но во втором, после двух голов Бакаева, я думаю, все стало понятно», — отменил главный тренер футбольного клуба «Химки» Франк Артига.

Зелимхан Бакаев признали лучшим игроком матча.

«У нас были хорошие матчи. Просто, наверное, не хватало сыгранности команде. Сейчас становимся все увереннее. Еще Джикия стал играть и добавил уверенности, опыта, которых, возможно, нам не хватало. Так что я надеюсь, что эта победа будет толчком для нас», — рассказал Зелимхан Бакаев.

Сейчас футбольный клуб «Химки» в турнирной таблице чемпионата России занимает 12-е место.

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