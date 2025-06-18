Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности

Футбольный клуб «Химки» решил приостановить свою деятельность. Об этом он сообщил на официальном сайте .

«Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ», — говорится в публикации.

В размещенном материале администрация поблагодарила игроков, тренеров, сотрудников, болельщиков и партнеров и подчеркнула, что прекращение существования — «вынужденный, но взвешенный шаг».

Напомним, в мае «Химки» не получили лицензию из-за финансовых проблем, клуб остался за пределами профессиональных соревнований, его деятельность была поставлена на паузу. Позднее ФК заявил о банкротстве.