Футбольный клуб «Броук Бойз» из Одинцова вышел во второй раунд Кубка России

Матч между командами «Квантом» и «Броук Бойз» прошел на центральном стадионе Одинцовского городского округа. Со счетом 4:2 во второй раунд Кубка России по футболу вышел клуб «Броук Бойз».

Медиаклуб «Броук Бойз» вышел в 1/128 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Первые минуты матча «Квант» провел активно. Дальше «Броуки» перехватили инициативу на свою сторону и владели ей почти весь первый тайм. Ближе к перерыву «Квант» заработал угловой и успешно его разыграл. Триумф длился недолго, медиаклуб быстро сравнял счет. Игра перешла в серию пенальти. Здесь лучше всего себя показали «Броук бойз». Следующий матч медиаклубу предстоит вести с «Химиком».

«Собрать коллектив, превратить его в родной клуб, стать частью официальных соревнований, выйти с ним в Кубок, пройти свою первую стадию — это похоже на мечту из подростковой молодости времен „Футбольного менеджера“. Только тут не виртуальный мир, а действительность. Знаю, как тернисто и долго они к этому шли. Трудом и мечтой», — прокомментировал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Терешин.

Сразу три клуба из футбольной Медиалиги — Broke Boys, 2DROTS и «Амкал» сыграют в Кубке России среди профессионалов в этом сезоне.

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