Футбольный фестиваль прошел в парке имени Олега Степанова в Серпухове

В прошедшие выходные на территории парка имени Олега Степанова в Серпухове состоялся масштабный фестиваль «На футбольной волне». Участниками мероприятия стали воспитанники спортивных школ округа, профессиональные спортсмены и многочисленные семейные команды.

Фестиваль провели для популяризации активного образа жизни и футбола среди жителей Серпухова. Программу мероприятия подготовили с учетом различных возрастных категорий и уровней подготовки.

Для участников организовали совместную спортивную разминку. Ее провели опытные тренеры фитнес-центров Серпухова. А затем прошли футбольные турниры, в которых сразились как взрослые, так и дети.

Помимо этого, участники побывали на тематических мастер-классах. Занятия помогли собравшимся расширить знания и навыки в футболе и смежных направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.