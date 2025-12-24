Футбольный фестиваль прошел в Домодедове

В футбольном манеже стадиона «Авангард» в Домодедове состоялся заключительный этап всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». Участниками турнира стали воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров Московской области, дети из неполных семей, а также дети участников специальной военной операции.

Особую атмосферу фестивалю придало общение со звездными гостями – легендарными футболистами и хоккеистами. Возможность пообщаться с известными спортсменами, получить совет и поддержку стала для ребят мощной мотивацией продолжать тренировки и двигаться вперед.

«Такие фестивали дают детям гораздо больше, чем спортивный результат. Это уверенность в себе, вера в команду и понимание, что они нужны, что в них верят. Спорт объединяет, поддерживает и помогает преодолевать жизненные трудности», – отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.