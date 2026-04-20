Футбольный фестиваль прошел в Балашихе

Фестиваль «Сила России» собрал около 500 юных спортсменов. Масштабный спортивный праздник состоялся 19 апреля в футбольном центре «Метеор». Участников приветствовали глава Балашихи и секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров, а также депутат Государственной Думы России Александр Толмачев.

Сергей Юров поздравил всех футболистов с началом сезона и пожелал им побед. Он отметил, что в Балашихе действует самое большое отделение футбола в Московской области, а также самая крупная детско-юношеская спортивная школа. Так, по его словам, у ребят, которые занимаются в центре «Метеор», есть все возможности для роста и развития: они могут пройти путь от детской команды до молодежной, а затем попробовать свои силы в большом футболе.

Кроме того, для участников фестиваля организовали футбольные активности, турниры среди команд разных возрастов и эстафеты. А в крытом манеже установили большой надувной замок в виде полосы препятствий. Среди почетных гостей был олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный мастер спорта Советского союза Виктор Лосев.

Александр Толмачев отметил, что на фестивале собрались две команды — спортсмены и болельщики. Он назвал большую удачу, что с ними находится олимпийский чемпион по футболу Виктор Лосев, который служит ярким примером для подражания. Толмачев пожелал юным футболистам побед и посоветовал прославлять Балашиху и Московскую область.

Также в манеже также прошла автограф-сессия с олимпийским чемпионом. Виктор Лосев высоко оценил футбольную базу Балашихи и отметил, что она позволяет находить новые таланты в самом популярном виде спорта.