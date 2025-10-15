Футбольный фестиваль «Надежда» прошел в Раменском округе

Фестиваль «Надежда» был проведен впервые на базе спортивного училища № 5 в поселке Кратово. В нем приняло участие 14 команд из Московской, Ярославской и Тверской областей. Основная часть юных спортсменов — воспитанники детских домов и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Куратор социальных программ Надия Туктарова рассказала, что спортивное мероприятие, организованное под эгидой Российского футбольного союза — это не соревнование, а настоящий футбольный праздник. Ребята не только играли в футбол, но и общались друг с другом, заводили друзей. В программу включили футбольные конкурсы, просмотры фильмов о спорте, зарядку и насыщенную культурную программу.