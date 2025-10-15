Футбольный фестиваль «Надежда» прошел в Раменском округе
Фестиваль «Надежда» был проведен впервые на базе спортивного училища № 5 в поселке Кратово. В нем приняло участие 14 команд из Московской, Ярославской и Тверской областей. Основная часть юных спортсменов — воспитанники детских домов и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Куратор социальных программ Надия Туктарова рассказала, что спортивное мероприятие, организованное под эгидой Российского футбольного союза — это не соревнование, а настоящий футбольный праздник. Ребята не только играли в футбол, но и общались друг с другом, заводили друзей. В программу включили футбольные конкурсы, просмотры фильмов о спорте, зарядку и насыщенную культурную программу.
Организаторы подчеркнули важную социальную роль спорта в развитии детей из специальных учебно-воспитательных учреждений. Спортивные занятия помогали раскрыть свой потенциал и развить навыки общения. За последние десять лет пятеро выпускников детских домов играют в клубах Премьер-лиги, работают волонтерами на крупных спортивных мероприятиях страны.