Футбольные поля подготовят к сезону в Истре

В Истре специалисты приступили к подготовке футбольных полей с искусственным покрытием к летнему сезону. Работы развернуты на стадионе «Глебовец» и в спортивном комплексе «Гучково», где поля оснащены системами подогрева.

Зима — трудное время для искусственных футбольных полей. Холод, снег и лед могут повредить покрытие, поэтому, чтобы оно оставалось в хорошем состоянии и было безопасным для игроков, за ним нужно правильно ухаживать.

Специалисты сначала уберут весь мусор и остатки снега, затем щетками поднимут ворс и равномерно распределят маленькие резиновые шарики. Они делают удары мягче, снижают риск травм и помогают бутсам лучше держаться на поле. После этого проверят швы и соединения, а также систему отвода воды, чтобы она не застаивалась. В конце добавляют новые резиновые шарики и песок, а потом снова расчесывают ворс.

К подобным работам приступили и в спортивном комплексе «Арена-Истра». Там уже убрали снег и немного расчесали ворс. Как только полностью растает снег, работы продолжатся.