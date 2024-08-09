Футбольную площадку построят в микрорайоне Панфиловка в Ногинске к сентябрю

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

В микрорайоне Панфиловка в Ногинске скоро появится новая футбольная площадка. Работы планируется завершить через месяц.

Идею благоустройства площадки поддержали депутаты Богородского округа. Совместно с администрацией был разработан проект, который понравился жителям.

«Перед нами встала задача изыскать средства на благоустройство этой территории, чтобы обеспечить ребятам достойные условия для занятий спортом», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Илья Просняков.

За несколько дней был уложен щебеночный слой, установлен бордюрный камень, после чего приступили к укладке асфальта. В сентябре здесь уже можно будет играть в футбол. А зимой на площадке зальют каток для игры в хоккей.

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