Футбольную площадку построят в микрорайоне Панфиловка в Ногинске к сентябрю
В микрорайоне Панфиловка в Ногинске скоро появится новая футбольная площадка. Работы планируется завершить через месяц.
Идею благоустройства площадки поддержали депутаты Богородского округа. Совместно с администрацией был разработан проект, который понравился жителям.
«Перед нами встала задача изыскать средства на благоустройство этой территории, чтобы обеспечить ребятам достойные условия для занятий спортом», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Илья Просняков.
За несколько дней был уложен щебеночный слой, установлен бордюрный камень, после чего приступили к укладке асфальта. В сентябре здесь уже можно будет играть в футбол. А зимой на площадке зальют каток для игры в хоккей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.
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