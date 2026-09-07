Футбольную площадку на улице Ленина благоустроили в Наро-Фоминске

Модернизацию футбольной площадки на улице Ленина завершили в Наро-Фоминске. Результат работ оценили председатель совета депутатов городского округа Геннадий Пензов и депутат Московской областной думы Олег Рожнов.

Площадка расположена рядом со школой и особенно востребована у детей и молодежи. Покрытие и оборудование спортивной зоны устарели и не отвечали современным требованиям. Обновление объекта стало возможным благодаря проекту инициативного бюджетирования — удалось закупить все необходимое для полноценного благоустройства территории.

Жители выразили особую благодартность Олегу Рожнову, который неизменно поддерживает инициативы горожан и помогает продвигать важные для округа проекты. Его участие позволяет оперативно превращать наказы жителей в реальные дела и менять городскую среду к лучшему.

Теперь площадка выглядит современно и полностью готова для активных занятий спортом. Там регулярно проходят тренировки, спортивные занятия и футбольные игры.