Футбольную академию построят в Реутове осенью

В Реутове осенью откроют академию вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Процесс строительства проверили председатель Московской областной думы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов и глава округа Алексей Ковязин.

Ранее жители Реутова обратились к властям с просьбой о строительстве современного футбольного центра. Наказ включили в Народную программу «Единой России», а на его реализацию из регионального бюджета выделили свыше полутора миллиардов рублей.

«15 спортивных объектов мы построили и реконструировали в Московской области в рамках Народной программы за пять лет. Еще шесть будут сданы в эксплуатацию в этом году, среди них и футбольная академия в Реутове», — уточнил Игорь Брынцалов.

Строители уже залили фундамент, выполнили монолитные и штукатурные работы, установили перегородки на трех этажах и уложили парапеты. Сейчас продолжается монтаж наружных сетей. Центр готов на треть.

В здании появятся спортивный и конференц-зал, СПА-зона, медицинский блок и гостиница. На стадионе оборудуют поле с подогревом, современную систему освещения и многоярусные трибуны, рассчитанные на тысячу зрителей.

«У меня трое деток. Один из — Саша — занимается в футбольной школе „Приалит“ уже пять лет. Он нападающий. Поэтому мы очень ждем новый стадион, чтобы заниматься, приходить болеть», — отметила местная жительница Валентина Голубева.

В строительном штабе родители смогли задать все интересующие их вопросы.

Игорь Брынцалов отметил, что изначально объект планировали ввести в эксплуатацию в конце прошлого года, но в связи со сменой подрядчика сроки сдвинулись. Центр начнет работать уже грядущей осенью.