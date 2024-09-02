Футбольное поле с подогревом появится в спорткомплексе «Орион» в Балашихе

Реконструкция спортивного комплекса «Орион» завершается в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе. Там обновят покрытие футбольного поля, отремонтируют вентиляцию и проведут другие работы.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, работы проводят по госпрограмме за счет бюджетных средств. Сейчас на объекте трудятся 150 человек и спецтехника. Они выполняют внутреннюю отделку помещений, монтируют коммуникации, продолжают фасадные работы, установку бордюров и благоустройство.

Стадион построили в 1959 году силами сотрудников Научно-исследовательского технологического института. В его состав вошли два бассейна, спортивные залы, футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, а также хоккейная коробка и беговые дорожки.

«После ремонта жителей ждет обновленный спортивный комплекс с новыми покрытиями и футбольным полем, устраненными неполадками и современными системами вентиляции. Кроме того, футбольное поле планируют сделать с подогревом, что будет соответствовать современным требованиям. После открытия на нем можно проводить федеральные и региональные соревнования», — добавили в ведомстве

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