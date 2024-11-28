Футбольное поле реконструируют у школы № 7 в Реутове

В рамках региональной программы инициативного бюджетирования в Реутове модернизируют футбольное поле вблизи школы № 7, а также благоустроят сквер на улице Ленина. Представители администрации, депутаты и местные жители посетили эти локации.

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе с сотрудниками администрации Реутова, депутатами муниципального Совета и инициативными горожанами осмотрели футбольное поле и сквер на улице Ленина.

«Благоустроить сквер на Ленина попросили сами жители. Та же ситуация с футбольным полем на территории школы. Оно пользуется большой популярностью среди горожан: заниматься спортом сюда ходят и дети, и взрослые», — поделился Тарас Ефимов.

Перед тем, как проводить работы, разработают план, определят детальный перечень задач и определят расходы. План обсудят с жителями и внесут в муниципальную программу.

Напомним, что в рамках программы инициативного бюджетирования граждане напрямую участвуют в принятии решений о расходовании местного бюджета. Они предлагают свои идеи, проекты, высказывают мнения по улучшению инфраструктуры города. С помощью голосования горожане влияют на выбор тех объектов, которые необходимо благоустроить или реконструировать.

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