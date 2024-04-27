Футбольное поле построят в Пестовском парке Балашихи | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 08:34 Футбольное поле построят в Пестовском парке Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Монтаж футбольного поля начался в Пестовском парке в Балашихе. Открыть спортивную площадку планируют 1 июня.

Футбольное поле появится на месте катка, который использовали зимой. Многофункциональная спортивная площадка появилась в парке в декабре 2023 года. Площадь объекта 1800 квадратных метров.

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К началу июня специалисты постелют искусственный газон, вокруг сделают ограждение из сетки. Поиграть в футбол жители смогут бесплатно каждый день с 8:00 до 23:00. Также на поле планируется проводить спортивные мероприятия.

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