Футбольное поле площадью 1800 квадратных метров открыли в Балашихе

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Новый спортивный объект появился в микрорайоне Железнодорожный. Футбольное поле оборудовали искусственным покрытием и дорожками. Для посетителей также оборудовали раздевалки.

На новом футбольном поле в день открытия сразились четыре команды. Спортсмены представили детский клуб «Чемпион» и проект «Футбол в школу».

«Замечательно, что в Балашихе появляются новые места для занятия спортом. Теперь в Пестовском парке есть возможность играть в футбол. Поле новое, в отличном состоянии. Зимой здесь будет каток. Уверен, что ребятам тут будет комфортно», — сказал заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Вадим Снегирев.

Теперь спортивный объект можно использовать для проведения различных мероприятий. Поле будет работать с 08.00 до 23.00.

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