Футбольное поле обустроили на стадионе гимназии № 3 в Дубне

Реконструкция школьного стадиона стартовала в начале июня. Подрядчик уже выполнил все подготовительные работы и активно приступил к монтажу новых объектов.

На площадке под футбольное поле по всей поверхности уже расстелен специальный искусственный газон, который осталось только засыпать резиновой крошкой. Кроме того, смонтированы элементы для волейбольной и баскетбольной площадок, тренажеры для воркаута. К обустройству беговых дорожек планируют приступить на этой неделе. В ближайшее время также завершат работы по организации освещения — установка опор уже началась. На стадион доставили оборудование для трибун.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что ежегодно в городе реконструируют по одному школьному стадиону. О модернизации спортивного сооружения просили родители и педагоги учеников.

«Подрядная организация работает качественно и с опережением сроков. Так что к началу учебного года мы точно успеем здесь все привести в порядок, и сюрприз для школьников будет готов», — заявил руководитель муниципалитета.

В первой половине дня на новом стадионе будут заниматься учащиеся, а во второй — все желающие жители Дубны.