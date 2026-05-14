Футбольное дерби пройдет в Химках

На стадионе «Новые Химки» 16 мая пройдут матчи восьмого тура Юношеской футбольной лиги Центр. На поле встретятся команды спортивной школы олимпийского резерва из Химок и подольской школы «Витязь».

Игровой день пройдет в два этапа. В 13:00 матч проведут футболисты 2010 года рождения, а в 16:00 сыграют спортсмены 2011 года рождения. Для обеих команд встречи станут важной частью борьбы за позиции в турнирной таблице.

Юношеская футбольная лига Центр объединяет сильнейшие подростковые команды Центрального федерального округа. Турнир проходит при поддержке Российского футбольного союза и включает коллективы из четырнадцати регионов страны. В течение сезона участникам предстоит провести 30 туров и сыграть с соперниками из Липецка, Тулы, Калуги, Смоленска, Воронежа, Ярославля, Костромы и других городов.

«16 мая ребята из Химок и Подольска выйдут на поле с серьезным настроем. Для них это возможность показать уровень подготовки, заработать очки и достойно представить свои школы», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Для молодых спортсменов участие в Юношеской футбольной лиге остается важным этапом спортивного развития. Игры помогают футболистам набираться опыта, совершенствовать мастерство и получать практику на высоком уровне. Многие участники турнира в будущем могут продолжить карьеру в профессиональных клубах.